Chefes de Basra impõem toque de recolher após confrontos Autoridades de Basra, segunda maior cidade do Iraque, impuseram nesta quinta-feira, 22, o toque de recolher após confrontos entre milícias de duas facções xiitas rivais, segundo a Polícia. O conflito começou quando o Partido da Virtude recusou-se a cumprir as exigências do governador da província, Mohamed al-Waili, que pediu aos milicianos do grupo que não interviessem nos assuntos públicos. Após a recusa, combatentes da milícia Al-Mahdi, pertencente ao grupo dirigido pelo clérigo xiita Muqtada al-Sadr, incendiaram as dependências do departamento de energia elétrica da cidade, onde a maioria dos trabalhadores pertence ao Partido da Virtude, o que levou a um novo confronto entre as facções. Segundo as fontes, as autoridades decidiram impor o toque de recolher para evitar que os confrontos se estendessem pela cidade, mas não disseram se os combates deixaram vítimas. No começo do mês, o Partido da Virtude deixou a coalizão governamental Aliança Unida Iraquiana, à qual pertence o grupo de Sadr, em protesto contra a política sectária - segundo o partido - do Executivo dirigido pelo primeiro-ministro Nouri al-Maliki. Conflitos Além disso, pelo menos dois civis morreram e outros cinco ficaram feridos nesta quinta em Bagdá devido a um atentado com carro-bomba no bairro de Ameriya, no oeste da cidade, e em um ataque de um grupo armado contra os presentes em um funeral, no bairro de Al-Dura, no sul de Bagdá. Além disso, o Exército dos Estados Unidos e as tropas iraquianas entraram nesta quinta em choque com homens armados, supostamente vinculados à rede terrorista Al-Qaeda, na cidade sunita de Faluja, disseram fontes policiais. Segundo a fonte, os confrontos aconteceram em uma área industrial no leste de Faluja, 50 quilômetros ao oeste de Bagdá, depois que duas bombas explodiram em uma estrada no sul da cidade durante a passagem de dois veículos blindados americanos, que ficaram totalmente destruídos. A fonte não revelou nenhum detalhe sobre o número de vítimas entre os militares e no grupo de homens armados. Soldados Três soldados americanos morreram na última quarta-feira, 21, em diferentes ataques em Bagdá e na província de Al-Anbar, ao oeste da capital iraquiana, informou hoje o Exército dos Estados Unidos, em comunicado. A nota afirma que um soldado americano morreu em um tiroteio durante uma operação militar no oeste da capital iraquiana. Além disso, um marine e um soldado morreram na província de Al-Anbar, segundo a fonte, que não deu mais detalhes sobre ascircunstâncias do incidente. Com isso, já chega a 3.225 o número de soldados americanos mortos no Iraque desde o início da invasão, em março de 2003.