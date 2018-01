Chefes de Estado dão o último adeus ao presidente austríaco Líderes políticos e membros da realeza de toda a Europa e o governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, representando o presidente dos EUA, estavam entre as milhares de pessoas que participaram neste sábado em Viena dos funerais do presidente Thomas Klestil. As cerimônias de hoje para Klestil, que morreu esta semana dois dias antes de concluir seu mandato, encerraram os quatro dias de luto oficial durante os quais seu corpo foi velado no Palácio Imperial de Hofburg, que recebeu nestes dias 20 mil visitantes. Entre outros, estiveram presentes aos funerais o rei sueco Carl Gustaf XVI acompanhado da rainha Sílvia, os príncipes herdeiros da Holanda, Espanha e os presidentes da Alemanha, Itália e Rússia. O presidente russo, Vladimir Putin, iria encontrar-se em seguida com o sucessor de Klestil, Heinz Fischer o qual, apesar do luto oficial, assumiu o cargo na quinta-feira como estava previsto. Klestil, que assumiu a presidência em 1992, era elogiado por ter restaurado a credibilidade do governo da Áustria depois das acusações de que seu predecessor, Kurt Waldheim, encobrira seu passado nazista.