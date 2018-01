Chefes de Estado falam sobre a rápida queda de Bagdá Chefes de Estado e chanceleres de diversos países manifestaram-se hoje sobre a queda do regime de Saddam Hussein no Iraque e sobre a rápida campanha militar anglo-americana na invasão do país. No Egito, o presidente Hosni Mubarak afirmou hoje que ?não esperava? uma queda tão brusca do regime do Iraque. ?Nem EUA e Grã-Bretanha esperavam?, disse Mubarak em uma entrevista coletiva acompanhado do chanceler saudita, Saud Al Faysal. Mubarak afirmou também que "apóia a orientação" de Bush e Blair de outorgar às Nações Unidas um papel na reconstrução iraquiana. O chanceler alemão, Gerharde Schroeder, advertiu hoje sobre a possibilidade de ações militares em outros países da região depois de finalizada a guerra em Iraque. Em declarações à rede RTL, Schroeder - que se opôs à invasão do país - não descartou o envio de força de paz alemã quando terminar completamente o conflito. Segundo o ministro russo da Defesa, Serghiei Ivanov, a invasão e a derrota do governo iraquiano lançará uma corrida para a obtenção de "armas de destruição em massa". O ministro indicou que a crise iraquiana teve um "resultado paradoxalmente favorável" para a indústria russa de armamentos. Ivanov explicou que cresceu rapidamente a demanda por sistemas de armamento moderno por parte de diversos países. O chanceler francês, Dominique de Villepin, que participa de uma reunião de ministros do Exterior europeus em Sainte Maxime, assegurou que o triunfo anglo-americano no Iraque ?virou uma página obscura" na história. Agora "a prioridade é responder à urgência humanitária" do país, disse. Mais cedo, o presidente francês, Jacques Chirac, disse estar contente ?com a queda da ditadura? do presidente iraquiano, Saddam Hussein, e enfatizou que o fim dos combates no Iraque deve ser ?rápido e efetivo?. ?A França, com todas as democracias, fica satisfeita com a queda da ditadura de Saddam Hussein e deseja o fim rápido dos combates?, afirmou Chirac em um comunicado divulgado pelo Palácio de Elíseo, sede do governo francês. O ministro das Relações Exteriores de Itália, Franco Frattini, que também assiste ao encontro de Sainte Maxime, disse que o conflito no Iraque "não deve dar a impressão de que se trata de uma guerra contra o mundo árabe, contra nossos amigos islâmicos". "Devemos nos ocupar imediatamente do processo de paz no Meio Oriente, que é a melhor resposta concreta ao temor do mundo árabe", afirmou. Em Tel Aviv, o Ministério de Defesa israelense decidiu hoje não revogar o estado de alerta em vigor desde o início da guerra em 20 de março. Segundo o Ministério ainda existe a possibilidade de disparo de mísseis vindos do lado oeste do Iraque. O chanceler Britânico, Jack Straw, disse hoje em audiência na Câmara dos Comuns, em Londres, que Síria e Irã podem "contribuir a construir um futuro melhor para Iraque". Irã é um dos três países que a Casa Branca qualificou como integrantes de um "eixo do mal". A Síria foi acusada, nos últimos dias, por Washington de ajudar o Iraque com armamentos. Em Sydney, o primeiro-ministro John Howard assegurou que os australianos participarão da força de ocupação que governará o Iraque no pós-guerra. A Austrália foi um dos maiores aliados de coalizão anglo-americana durante a invasão, e Howard afirmou que suas tropas ajudarão a governar Iraque junto ao general aposentado norte-americano Jay Garner. O premier albanês, Fatos Nano, felicitou está amanhã o presidente Bush por ter "guiado com firmeza a coalizão para um triunfo histórico sobre as forças repressivas no Iraque". A Albânia foi um dos poucos países que se manifestou favoravelmente à guerra. A Albânia também colocou a disposição do Pentágono um contingente de 75 homens, da força de elite do país, para ser enviado ao Golfo Pérsico. Não há informações sobre a participação da tropa na invasão do Iraque. Veja o especial :