Chefes de segurança demitidos desafiam Arafat O presidente palestino, Yasser Arafat demitiu de seus cargos dois de seus principais chefes de segurança, mas ambos funcionários afirmaram hoje que não haviam recebido notificação oficial alguma a respeito e não pareciam dispostos a abandonar suas salas. A resistência no seio da Autoridade Palestina coincidiu com o anúncio de que Israel estava relaxando algumas das restrições impostas sobre os povoados e cidades palestinos da Cisjordânia e permitiria o regresso de alguns trabalhadores palestinos a Israel, mas grupos árabes consideraram as medidas como meramente cosméticas. Os dois chefes de segurança destituídos - o chefe da segurança na Cisjordânia, Jibril Rajoub, e o chefe policial da Faixa de Gaza, Ghazi Jibali - disseram que não haviam recebido notificação oficial alguma a respeito de suas demissões. "Até agora não recebi nenhum decreto oficial presidencial sobre minha destituição", disse Rajoub em uma entrevista à Associated Press em sua casa de Ramallah, Cisjordânia. "Não vou deixar minha posição enquanto não receber um comunicado oficial", acrescentou. Jibali, por sua parte, insistiu em que as informações sobre sua destituição não passavam de "rumores" e não deu indício algum de que estava disposto a abandonar sua sala. Na cidade de Gaza, milhares de palestinos participaram de uma marcha em apoio a Arafat e para condenar o discurso do presidente americano, George W. Bush, pedindo que Arafat deixe o seu posto. "Queremos que todos saibam que Arafat é o único dirigente desta nação", disse Dieb al-Louh, porta-voz do movimento Fatah, de Arafat, que participava da manifestação. "Condenamos todas as tentativas americanas". Também hoje, Israel aprovou um plano para levantar o toque de recolher diurno nas áreas palestinas caso reine a calma. O Estado judeu anunciou também que permitirá a entrada de até 5.000 palestinos para que retornem a seus trabalhos. Antes do início da última intifada (levante palestino), em setembro de 2000, cerca de 150.000 palestinos da Cisjordânia e Faixa de Gaza entravam diariamente em Israel, em sua maioria para trabalhar. Este número é praticamente nulo atualmente. O Exército levantou o toque de recolher por um período mais amplo em quatro das sete cidades da Cisjordânia que controla atualmente. Por outro lado, o toque foi mantido em três outras áreas. "O toque de recolher ficará limitado ao período noturno, não durante o dia, o que permitirá que a população circule livremente dentro das cidades", afirmou o porta-voz Guissin. O ministro da Defesa de Israel, Binyamin Ben-Eliezer, disse que desejaria aliviar ainda mais as restrições, mas advertiu que Israel continua enfrentando a ameaça de ataques suicidas.