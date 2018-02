Chefes de segurança palestinos aceitam destituição Dois dias depois de ter sido destituído pelo presidente da Autoridade Palestina (AP), Yasser Arafat, o chefe da polícia palestina, Ghazi al-Jabali, desistiu hoje de contestar a decisão, e pretende candidatar-se à presidência da AP nas eleições marcadas para janeiro, segundo assessores. O chefe da Segurança Preventiva na Cisjordânia, Jibril Rajoub, aceitou também deixar o cargo, aparentemente após o próprio Arafat ter assinado oficialmente sua remoção. No dia anterior, Rajoub desafiara a ordem de demissão e dissera que somente um comunicado de Arafat o persuadiria a deixar o cargo. Houve o temor de que seus homens - cerca de 4 mil agentes - se rebelariam. Embora Rajoub tenha reafirmado sua lealdade a Arafat e à organização Fatah, a imprensa israelense reportou que seus comandados estão rejeitando ser submetidos ao novo chefe, Suher Manasra. Hoje, porém, a AP anunciou que Rajoub assumirá o posto de governador da cidade autônoma de Jenin no lugar de Manasra, que assumirá a chefia da Segurança Preventiva cisjordaniana. Um alto oficial palestino disse que Arafat tomou hoje a decisão de nomear Rajoub para o governo. A negativa inicial dos dois chefes de segurança de sair de seus cargos reforçou a impressão de caos na cúpula da Autoridade Palestina depois de 21 meses de intifada (levante contra a ocupação israelense). O ministro da Informação, Yasser Abed Rabbo, negou que Arafat tenha tentado tirar Rajoub da administração - já que ele é freqüentemente citado como um potencial sucessor do líder palestino e também é visto como interlocutor confiável por Israel e EUA. O próprio Arafat - confinado em seu quartel-general de Ramallah pelas tropas israelenses - não fez comentários sobre o assunto. O Exército cercou a sede da AP em Ramallah, há cerca de dez dias, pela terceira vez este ano.