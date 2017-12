Chefes tribais afegãos pedem fim dos bombardeios Preocupados com o que consideraram um erro americano, líderes tribais de uma província oriental do Afeganistão onde um controvertido bombardeio dos EUA destruiu um comboio de veículos pediram hoje o fim imediato dos ataques aéreos em seu território. Cerca de seis líderes tribais da província de Paktia disseram ter feito o mesmo pedido numa reunião na quarta-feira com o primeiro-ministro interino Hamid Karzai, cujo governo foi empossado no sábado. Os chefes tribais falaram hoje com repórteres no hotel Insaf da capital afegã, conhecido durante o regime Taleban como um local usado por membros da Al-Qaeda. Eles disseram que Karzai prometeu pressionar os EUA para pararem com os bombardeios na província de Paktia, segundo Abdul Hakim Munir, o porta-voz deles e antiga autoridade taleban. Munir abandonou a milícia depois que ela se recusou a entregar Osama bin Laden aos Estados Unidos. Ele garantiu que não há mais membros da Al-Qaeda em Paktia. Mas alguns funcionários da nova administração afegã, a inteligência dos EUA e antigos talebans acreditam que ainda existem grandes bolsões de seguidores da Al-Qaeda escondidos nas montanhas nevadas de Paktia. Uma semana atrás, bombas americanas atingiram um comboio que seguia por uma estrada vicinal nas montanhas de Paktia. O Pentágono afirma ter recebido informação da inteligência dando conta de que o comboio levava membros da Al-Qaeda que dispararam contra os bombardeiros. Tribais de Paktia dizem que os EUA atingiram por engano o comboio de líderes que seguiam para Cabul a fim de assistirem à posse do novo governo. Eles afirmam que o irmão de Karzai havia sido comunicado dos planos do comboio de ir a Cabul. Eles garantiram que até mesmo alguém - não ficou claro quem - contactou oficiais dos EUA em Cabul para notificar sobre a viagem.