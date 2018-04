Chega a 100 o número de mortos pelas inundações na Tailândia

BANGCOC - As autoridades da Tailândia elevaram neste sábado, 30, para 100 o número de mortos pelas inundações que começaram há três semanas e que já afetam cinco milhões de pessoas.

O Departamento de Prevenção e Mitigação de Desastres indicou que a água alagou extensas áreas de 38 províncias do norte, leste, nordeste e do planalto central, a principal região do país para o cultivo de arroz.

Como medida de precaução, os serviços de emergência de Bangcoc colocaram milhares de sacos de areia em alguns pontos da passagem do rio Chao Praya por Bangcoc e distribuíram bombas para extrair parte

da água.

As autoridades querem evitar que se repita os mesmos desastres de 1986 e 1991, quando as enchentes colapsaram durante dias a capital do país e os arredores.