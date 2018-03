Chega a 11 número de mortos em desabamento no Peru Parte de um prédio onde funcionava um curso preparatório para universidade desabou ontem, no Peru, matando pelo menos 11 pessoas e ferindo cerca de 30. Ainda há 15 desaparecidos. Os bombeiros continuam procurando sobreviventes sob os escombros do prédio da cidade de Puno, a cerca de 800 quilômetros a sudeste de Lima. Segundo o comandante dos bombeiros, Rolando Benavente, aparentemente, o primeiro piso cedeu sob o peso dos dois pisos superiores. Ele acrescentou que o primeiro andar estava vazio e que os estudantes estavam no segundo pavimento.