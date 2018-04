Chega a 11 o número de mortos em mina da Ucrânia

As equipes de resgate localizaram na noite desta quinta-feira o corpo de mais um trabalhador morto no desmoronamento da mina ucraniana de Skochinski, aumentando para 11 o número de vítimas fatais do desastre, ocorrido na segunda-feira na bacia de Donetsk.

Segundo informou nesta sexta-feira a emissora de TV ucraniana "Inter", este último corpo ainda não pôde ser resgatado pelas equipes que trabalham no local. Dois trabalhadores continuam desaparecidos, e as equipes de salvamento seguem procurando por eles a uma profundidade de 1.250 metros.

O desmoronamento aconteceu na segunda-feira passada em uma galeria subterrânea onde havia aproximadamente 50 trabalhadores, dos quais 39 conseguiram escapar para a superfície. As minas ucranianas, especialmente da bacia de Donetsk, estão entre as mais perigosas do mundo, com dezenas de acidentes registrados todos os anos.