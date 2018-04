Chega a 128 número de mortos em incêndios na Austrália

Pelo menos 128 pessoas morreram no sul da Austrália nos piores incêndios vistos no país nos últimos tempos, segundo informou esta segunda-feira a Polícia do estado de Victoria. Para a polícia, vários dos focos de incêndio são criminosos. Pelo menos 31 focos continuam ativos em Victoria, o que levou as autoridades a afirmar que o número de vítimas deve subir ainda mais nas próximas horas. Fontes policiais explicaram à Agência Efe que os bombeiros conseguiram encontrar mais corpos quando entraram em áreas antes inacessíveis, como já havia dito a chefe da Polícia do estado, Christine Nixon. Os vários incêndios florestais que continuam assolando o nordeste de Melbourne, porém ainda longe da grande cidade, já destruíram 750 casas e 340 mil hectares de florestas e urbes. O primeiro-ministro australiano, Kevin Rudd, já havia pedido aos australianos que se preparassem perante novos problemas e alertado que o número de vítimas continuará aumentando. "Acho que encontraremos mais, porque estamos entrando em áreas novas nas quais antes o calor nos impedia de chegar. Certamente serão encontradas mais pessoas", disse a chefe de Polícia. Crime Christine Nixon, chefe da Polícia do estado de Victoria, um dos mais afetados, ordenou a investigação da origem de um incêndio que destruiu 700 casas e 340 mil hectares de terreno, além de ter forçado a evacuação de quase quatro mil pessoas na região de Churchill. Segundo ela, equipes de especialistas tratarão todos os lugares arrasados pelas chamas como cenas de um crime, embora não tenha havido mortes na região. "Assim foi recomendado por nossos especialistas, devido à maneira como aconteceram os incêndios e à rapidez com a qual se propagaram. Há indícios de que encontraremos provas de que foram criminosos", explicou. Mais cedo, o primeiro-ministro australiano, Kevin Rudd, havia qualificado os incêndios criminosos como um "assassinato em massa". "O que se pode dizer de alguém assim? Não há palavras para descrevê-lo, é um assassinato em massa", declarou visivelmente emocionado Rudd à TV local. No estado de Nova Gales do Sul, ao norte de Victoria, um homem de 31 anos e um jovem de 15 foram acusados de serem responsáveis por dois focos.