Chega a 14 número de mineiros resgatados no Chile O chileno Victor Zamora, de 33 anos, foi o 14º resgatado nesta quarta-feira, na mina San José, perto da cidade de Copiapó, no norte do Chile. A operação vai prosseguir ao longo do dia para retirar os 19 mineiros restantes. Zamora é mecânico e havia entrado na mina para consertar um veículo. Ele e os demais trabalhadores ficaram presos durante 69 dias, após um acidente no dia 5 de agosto deixá-los isolados no subterrâneo. A ação de resgate foi intitulada "Operação São Lourenço", em uma referência ao santo patrono dos mineiros.