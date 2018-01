Chega a 15 número de mortos em desabamento na Turquia Doze pessoas foram retiradas com vida nesta terça-feira dos escombros de um edifício de apartamentos de 11 andares que desmoronou na Turquia, causando pelo menos 15 mortes. Na segunda-feira, dia do desmoronamento, outras 18 pessoas já haviam sido resgatadas vivas. Autoridades dizem que de 40 a 100 pessoas talvez continuem presas em meio ao entulho, uma pilha de concreto com a altura de dois andares. O governador local, Ahmet Kayhan, diz que ainda se ouvem vozes vindas do edifício. O governo turco culpou a má qualidade da construção pela tragédia.