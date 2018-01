Chega a 15 número de mortos na explosão em Israel Num aparente atentado suicida, uma bomba explodiu hoje na hora do almoço numa lotada pizzaria de Jerusalém, matando pelo menos 15 pessoas e ferindo cerca de 70, informou o chefe dos serviços de resgate de Israel, Avi Zohar. Pelo menos cinco dos mortos eram crianças, acrescentou. O ministro de Segurança Pública de Israel, Uzi Landau, disse que o número de mortos deve crescer. "Dados que temos no momento falam de 17 mortos e 70 ou 80 feridos, mas não são dados finais". A explosão no restaurante Sbarro foi o segundo ataque com maior número de mortos nos 10 meses da atual onda de violência no Oriente Médio, sendo superado apenas pelo atentado de 1º de junho contra uma discoteca de Tel Aviv, que deixou 21 mortos. Israel tem normalmente promovido duras retaliações após ataques terroristas, mas o governo do primeiro-ministro Ariel Sharon não informou imediatamente como irá responder. A polícia afirmou que os indícios são de que um atacante suicida detonou explosivos dentro do restaurante, localizado em uma das esquinas mais movimentadas de Jerusalém. O restaurante e as ruas estavam repletos de pessoas no momento da explosão. O interior da pizzaria foi destruído pela explosão. Estilhaços de vidros, pedaços de cadeiras e outros destroços do restaurante foram espalhados na rua. Os feridos estavam por toda a parte, enquanto outros choravam e corriam pela rua Jaffa, a principal artéria do centro de Jerusalém. Forças de segurança israelenses vinham advertindo, nos últimos dias, que esperavam que militantes palestinos tentassem promover um grande ataque, possivelmente em Jerusalém. "Estamos em guerra, e numa guerra existem lamentáveis casos e que você não pode evitar perdas", disse o prefeito de Jerusalém, Ehud Olmert. "Vamos agir em conjunto com o governo de Israel para alcançarmos todos os responsáveis pelo terrorismo para atingi-los e para matá-los". Na rua na frente do restaurante, jovens israelenses gritavam "Morte aos árabes", e vestiam camisetas com a inscrição: "Sem árabes - sem ataques". Num comunicado enviado por fax, de Beirute à Associated Press, o grupo Jihad Islâmica assumiu responsabilidade pelo atentado, dizendo que ele foi executado por Hussein Omar Abu Naaseh, 23 anos. O grupo afirmou que o ataque faz "parte da resposta aos covardes assassinatos" de palestinos que Israel está promovendo e que "outros (ataques suicidas) estão a caminho". Os grupos radicais palestinos Hamas e Jihad Islâmica já promoveram dezenas de ataques a bomba contra alvos israelenses durante os últimos meses. Ao todo, mais de 550 palestinos e mais de 130 israelenses já morreram na atual onda de violência.