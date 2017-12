Chega a 18 número de mortos em tufão no Japão Dezoito pessoas morreram e 13 continuavam desaparecidas no Japão por causa de fortes tempestades que provocaram deslizamentos de terra, enchentes e obrigaram milhares a abandonar suas casas, informaram autoridades locais. Um dia depois de ter tocado o solo japonês, o tufão Tokage perdeu força e transformou-se em tempestade tropical. Mesmo assim, o fenômeno é um dos mais letais da temporada de tufões a atingir o Japão em 2004. Imagens exibidas pelas emissoras locais de televisão mostravam uma árvore sendo inteiramente arrancada pela raiz, carros submersos e encostas deslizando nas regiões sul e central do país. No fim da noite de hoje, pelo horário local, a tempestade estava perto do Estado central de Nagano, cerca de 180 quilômetros a noroeste de Tóquio, como ventos constantes de 90 quilômetros por hora, informou a agência japonesa de meteorologia. De acordo com previsões de especialistas, a tempestade ainda deverá atingir a capital do Japão antes de se dissipar no mar, na quinta-feira. A poderosa tempestade tropical provocou o cancelamento de pelo menos 927 vôos, deixou 265.000 residências sem energia elétrica e obrigou a retirada de pelo menos 9.900 pessoas de suas casas, informou a emissora pública de televisão NHK.