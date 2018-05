Chega a 183 total de corpos encontrados em valas no norte do México

CIDADE DO MÉXICO - As autoridades mexicanas encontraram nesta terça-feira, 26, mais seis cadáveres em valas clandestinas no Estado de Tamaulipas, no norte do país, elevando a 183 o número de corpos de prováveis vítimas do cartel Los Zetas. Segundo a procuradora-geral Marisela Morales, já foram encontradas 40 valas em San Fernando, mesma cidade onde foram assassinados 72 imigrantes em agosto de 2010.

Segundo a procuradora, foram identificadas apenas 183 vítimas. Ela ainda disse que já foram presas 74 pessoas por suspeita de ligação com os homicídios, atribuídos ao carte. Os detidos, entre eles 17 policiais municipais de San Fernando, se encontram sob prisão preventiva de 40 dias enquanto continuam as investigações.

Tamaulipas, um Estado mexicano que faz fronteira com os EUA, viveu nos últimos meses uma escalada da violência atribuída ao narcotráfico, que inclui uma disputa sangrenta de rotas e territórios entre os cartéis Los Zetas e do Golfo. Há pouco mais de um ano, os grupos romperam uma aliança de quase uma década.

Alejandro Poiré, porta-voz do governo para assuntos de segurança, disse que apesar dos acontecimentos violentos registrados nos últimos meses e da vulnerabilidade mostrada pelas polícias locais, o Estado mantém o controle sobre Tamaulipas. Ele citou a operação na cidade de Reynosa que libertou 119 pessoas mantidas em cativeiros pelos grupos criminosos.

Mais de 37 mil pessoas morreram no México desde que o presidente Felipe Calderón iniciou sua política de tolerância zero no combate ao narcotráfico e enviou o Exército para lutar contra os cartéis. A situação coloca em xeque a imagem do país norte-americano como um dos principais destinos turísticos do mundo.