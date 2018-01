Chega a 20 número de mortos pela Sars no Canadá Um homem de 77 anos morreu em Toronto, vítima da Síndrome Respiratória Agudo Severa (Sars), segundo informaram as autoridade sanitárias locais. A nova vítima elevou para 20 o número de mortos pela Sars no Canadá, onde há 341 casos de possíveis enfermos. A notícia surgiu no momento em que as autoridades preparavam um documento afirmando que a situação em Toronto estava sob controle, para apresentar à Organização Mundial da Saúde (OMS), a fim de que suspendesse o conselho para que se evitassem viagens a Toronto, cidade mais afetada pela pneumonia atípica do Canadá. Nas últimas horas surgiram mais três novos casos de pneumonia atípica no Canadá: um homem de 44 anos, que não manifestava sintomas da doença e duas mulheres, de 69 e 64 anos, cujas condições foram definidas como dramáticas dias atrás.