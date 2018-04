Chega a 200 número de mortos em incêndios na Austrália

O número de mortos no devastadores incêndios florestais iniciados há dez dias no sul da Austrália chegou a 200 nesta terça-feira, 17, e um oficial de polícia comentou que alguns corpos ficaram simplesmente reduzidos a cinzas e jamais poderão ser identificados. Além das 200 mortes, o fogo causou ampla devastação, destruindo mais de 1.800 imóveis e queimando mais de 3.900 quilômetros quadrados de florestas, plantações e cidades. Investigadores australianos confirmaram que mais 11 pessoas morreram em um dos mais de 400 focos de incêndio registrados no Estado de Victoria a partir do último dia 7. Por meio de um comunicado, a polícia de Victoria informou que as novas mortes confirmadas ocorreram em um incêndio em Kinglake e arredores. No entanto, Marty Beveridge, porta-voz da polícia, advertiu que o número de mortos pode ser ainda maior. Ao mesmo tempo veio a notícia de que um bombeiro morreu na noite desta terça, pelo horário local, quando parte de uma árvore caiu sobre seu carro numa tentativa de resgate em Marysville, um povoado devastado pelos incêndios, informou a polícia local. Investigadores suspeitam que pelo menos dois focos de incêndio tiveram origem criminosa. Na segunda, o australiano Brendan Sokaluk foi indiciado sob suspeita de ter iniciado um desses incêndios. O primeiro-ministro Kevin Rudd descreveu os incêndios - dos quais pelo menos um foi provocado pelo ser humano - como "assassinato em massa". Em Victoria, a pena para incêndio culposo pode chegar a 15 anos - e 25 anos, caso alguém morra. A tragédia é o pior desastre natural a acontecer na Austrália em 110 anos. O pior incêndio anterior aconteceu em 1983 e matou 75 pessoas.