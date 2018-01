Chega a 200 o número de mortos em atentados contra Mumbai Pelo menos 200 pessoas morreram nas explosões que destruíram oito trens de Bombaim na terça-feira, informou R. Patil, vice-ministro-chefe do Estado indiano de Maharashtra. "Duzentos corpos foram recuperados até o momento", informou Patil aos deputados da assembléia estadual. Mumbai é a capital de Maharashtra. O número de mortos tem aumentado constantemente desde o início dos trabalhos de resgate, com novos corpos sendo retirados dos destroços dos trens com o passar das horas e com vítimas socorridas em estado grave sucumbindo a seus ferimentos. De acordo com os números oficiais, além das 200 mortes, mais de 700 pessoas ficaram feridas nos ataques.