Chega a 224 número de mortos em templo hindu na Índia Subiu para 224 o número de mortos durante um tumulto ocorrido anteontem em um templo hindu de Jodhpur, na Índia. Outros 57 feridos recebiam tratamento em hospitais da cidade histórica de Jodhpur, localizada no Estado do Rajastão. O número de mortos aumentou pois vários familiares levaram os mortos para casa e os cremaram sem contatar as autoridades. A polícia localizou esses parentes posteriormente, para determinar o número de vítimas. O desastre ocorreu quando as portas do templo eram abertas para os fiéis. Mais de 12 mil pessoas celebrariam um festival hindu, porém um grupo de aproximadamente 200 peregrinos começou a correr para ultrapassar os outros, iniciando a confusão. Falsos rumores sobre uma bomba aumentaram o tumulto. Além disso, o chão estava escorregadio, pois os fiéis quebram cocos para realizar oferendas aos deuses.