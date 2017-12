Chega a 23 o número de mortos em acidente na Caxemira Um ônibus perdeu o controle em uma estrada montanhosa e despencou de um barranco na Caxemira indiana neste domingo, deixando 23 mortos e ferindo outras 18, informou a polícia. Os sobreviventes foram levados rapidamente para hospitais da região e estavam em condições críticas, disse o inspetor-geral da polícia, S.P. Vaid. As autoridades conseguiram recuperar 15 corpos do barranco de 150 metros de profundidade e oito feridos morreram no caminho para o hospital, disse Vaid. Um total de 41 pessoas viajavam no ônibus. "Até agora concluímos que o acidente ocorreu devido a um erro humano. Talvez o motorista estava sob a influência de drogas ou licor", informou a agência de notícias Press Trust of India.