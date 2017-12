Chega a 29 o número de mortes em inundações na Indonésia O número de mortes na Indonésia subiu para 29 após o país sofrer inundações desde sexta-feira e, por conta disso, as equipes de resgate anunciaram nesta segunda-feira que irão continuar o trabalho de fornecer ajuda aos cerca de 340 mil desabrigados em Jacarta. As equipes de resgate afirmaram que 75% de Jacarta, capital da Indonésia, foi atingida por inundações. O governo postou uma força especial de 12.600 homens para fornecer alimentos e medicamentos às vítimas que se encontram em escolas, mesquitas e outras instalações em áreas altas da cidade. O número total de refugiados inclui as localidades próximas a Jacarta, como Tanggerang e Bekasi, também sob o estado de alerta e em colapso desde a semana passada, quando as fortes chuvas começaram. A Polícia da capital disse que as vítimas fatais morreram, em sua maioria, afogadas, embora algumas tenham sido eletrocutadas ou ficaram contaminadas em função do contato com a água. Os ecologistas denunciaram que o sistema natural de drenagem da capital está consideravelmente danificado, devido à construção de milhares de edifícios nos últimos anos. As previsões meteorológicas anunciam que as fortes chuvas continuarão castigando Jacarta até o fim de fevereiro.