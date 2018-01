Chega a 35 número de mortos na passagem do tufão Aere O tufão Aere entrou na China continental trazendo chuvas torrenciais e obrigando as autoridades a providenciar a retirada de quase um milhão de pessoas de suas casas. O número de mortes causadas pelo tufão chega a 35, depois de um deslizamento de terra ter feito mais 15 vítimas em Taiwan. O Aere atingiu a porção continental da China na noite de ontem, depois de passar pelo norte de Taiwan, onde algumas áreas registraram 1.500 milímetros de chuva nas últimas 60 horas. Autoridades taiuanesas disseram que o deslizamento de terra, num pequeno vilarejo no norte do país, soterrou as dez casas da aldeia em apenas dez segundos, causando a morte de 15 pessoas. O número de mortos em Taiwan subiu para 30 depois de um homem ter morrido quando sua casa, na beira de um rio, foi arrastada pela correnteza. Mais cinco pessoas morreram por causa das tempestades provocadas pelo tufão nas Filipinas.