Chega a 408 o total de mortos por tsunami na Indonésia Já passa de 400 o número de mortos pelo tsunami que atingiu a Indonésia. De acordo com Agus Prayitno, do centro de manejo de desastre da província de Sumatra Ocidental, 303 pessoas estão desaparecidas. As equipes de resgate acreditam que "muitos dos corpos desapareceram no mar", disse Harmensyah, o dirigente do centro. O total de mortos pelo tsunami e o terremoto de magnitude 7,7 ocorridos sob o Oceano Índico chegou hoje a 408.