Chega a 6 número de mortos em choque de trens na Turquia Dois trens bateram de frente no noroeste da Turquia, causando a morte de pelo menos seis pessoas e deixando 85 feridos, informaram autoridades locais. O ministro de Transportes, Binali Yildirim, disse a jornalistas que a maioria dos feridos já havia recebido alta hospitalar, mas cerca de 20 continuam internados em hospitais próximos. "Um dos trens atravessou um sinal vermelho", lamentou o vice-primeiro-ministro Abdullah Gul. "Quando o maquinista percebeu, ele ainda tentou reduzir a velocidade, mas infelizmente o acidente aconteceu." Mahmut Yanmis, um sobrevivente que estava no vagão mais afetado no choque, disse à emissora de televisão CNN Turca que o acidente aconteceu pouco depois de o trem no qual viajava ter deixado a estação de Tavsancil. "Eu consegui sair por uma janela quebrada", disse Yannis, que tinha ferimentos na cabeça e nos braços. "Quando saí do vagão, vi o corpo decapitado de um condutor preso na porta da locomotiva. O passageiro sentado ao meu lado também estava morto. Havia pedaços de corpos por todos os lados", relatou. Equipes de filmagem captaram imagens de bombeiros escalando os vagões para resgatar as pessoas. Outros eram vistos tentando cortar a ferragem dos vagões afetados.