Chega a 61 total de mortos em explosões na Índia Pelo menos 61 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas em várias explosões coordenadas que atingiram hoje cidades no Estado de Assam, no nordeste da Índia. Cinco explosões ocorreram na capital estadual, Gauhati, matando 31 pessoas, segundo Subhash Das, um alto funcionário no Ministério do Interior estadual. Dezenove pessoas foram mortas no distrito de Kokrajhar, e outras 11 morreram na cidade de Barpeta. Cerca de 13 explosões, a maioria causada por bombas e pelo menos uma delas por uma granada de mão, atingiram o Estado, segundo o funcionário. Não estava ainda claro quem cometeu os atentados, que ocorreram com poucos minutos de diferença. Há na região dezenas de grupos militantes separatistas que lutam contra o governo e entre si.