Chega a Brasília corpo de general morto no Haiti O avião Hércules C-130, da Força Aérea Brasileira (FAB), que trouxe o corpo do general Urano Bacellar, comandante da Força de Paz no Haiti, encontrado morto no sábado, pousou por volta das 9 horas na Base Aérea de Brasília. O cadáver vai ser levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde serão feitos exames complementares à necropsia realizada no Haiti e embalsamamento. Algumas autoridades do governo acompanharam a chegada do corpo, como o ministro chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Jorge Armando Félix. O caixão seguirá amanhã para o Rio de Janeiro. Antes do embarque, haverá uma cerimônia fúnebre, às 8h30, na Base Aérea de Brasília. O enterro está previsto para esta quarta-feira. O vice-presidente da República e ministro da Defesa, José Alencar, se reuniu com o comandante do Exército, general Francisco Albuquerque, que seguirá, nos próximos dias, para Porto Príncipe e depois para a sede da Organização das Nações Unidas (ONU). Alencar e Albuquerque discutiram o futuro das tropas brasileiras no Haiti e a substituição de Urano Bacellar pelo general Elito Siqueira, comandante da 6ª Região Militar de Salvador (BA).