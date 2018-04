Chega a Brasília o corpo de Zilda Arns

Chegou na madrugada desta sexta-feira, 15, em Brasília, avião da Força Aérea Brasileira (FAB) com corpo da médica Zilda Arns morta no terremoto que devastou o Haiti. A aeronave da FAB, que partiu de Porto Príncipe, capital haitiana, às 21h30 de quinta-feira, 14, pousou na base aérea da capital federal às 3h30.

No mesmo avião retornaram ao Brasil o ministro da Defesa, Nelson Jobim, e o sobrinho da médica, senador Flávio Arns, entre outras autoridades brasileiras. Uma religiosa, que estava com a coordenadora internacional da Pastoral da Criança durante a missão no país do Caribe, acompanhou o traslado.

Segundo nota da FAB, de Brasília, o corpo da médica Zilda Arns seguirá para Curitiba em outro avião com previsão de decolagem a partir das 8 horas. A fundadora da Pastoral da Criança morreu no terremoto de magnitude 7 que arrasou o Haiti na terça-feira, deixando milhares de mortos.

Ela havia acabado de realizar uma palestra para cerca de 150 pessoas em uma igreja que ruiu e morreu ao ser atingida na cabeça pelos escombros. O corpo de Zilda Arns será velado no Palácio das Araucárias, sede do governo paranaense.

Inicialmente o velório ocorreria na sede na Pastoral da Criança, mas o local foi mudado devido à facilidade de acesso para visitantes, em especial idosos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador de São Paulo, José Serra, já confirmaram a presença no velório.

Também nesta sexta-feira, a partir das 13 horas, chega à Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos, outra aeronave da Força Aérea, transportando 19 militares brasileiros feridos no terremoto. No mesmo horário, um Hércules C-130 estará pousando na Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, trazendo civis repatriados.