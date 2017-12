Chega a São Paulo um dos últimos vôos vindos do Líbano Um dia depois do Ministério das Relações Exteriores anunciar o fim da operação de retirada em massa de brasileiros que viviam no Líbano, 252 passageiros aterrissaram no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos. O avião saiu de Damasco, na Síria, na quarta-feira. Na chegada, houve muita emoção dos familiares e passageiros que se encontraram no local. Nesta quarta-feira, o Ministério das Relações Exteriores informou que a operação de retirada vai ser suspensa. Apenas mais dois vôos estão programados para sair da cidade de Adana, na Turquia. O primeiro sai da cidade nesta quinta-feira, trazendo 150 passageiros, e o segundo está previsto para a próxima semana. O embaixador Everton Vieira Vargas, chefe de gabinete do ministério e um dos coordenadores do Grupo de Apoio aos Brasileiros no Líbano, fez um balanço das operações de retirada, que já duram três semanas. Até agora, 2.676 pessoas foram retiradas do Líbano, sendo que 2.155 voltaram para o Brasil. A Força Aérea Brasileira (FAB) realizou 12 vôos, transportando 1.413 passageiros, 488 vieram em dois vôos realizados pela TAM e pela GOL e outras 254 desembarcaram pela BRA.