Chega a São Paulo vôo com 237 brasileiros do Líbano Na madrugada deste sábado chegou no aeroporto internacional de Cumbica, em São Paulo, mais um vôo da empresa aérea TAM trazendo 237 brasileiros fugidos do Líbano. Segundo o Itamaraty, o governo brasileiro retirou da zona de conflito pelo menos 1.134 cidadãos, cerca de outros 245 saíram por conta própria, deixando o número de brasileiros retirados do Líbano em torno de 1.379. Novos vôos estão sendo programados para retirar os brasileiros das zonas de conflito durante a próxima semana. Decide-se ainda se estes próximos aviões serão somente da Força Aérea Brasileira (FAB) ou a empresa TAM ajudará.