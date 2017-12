Chega a SP outro avião com brasileiros que fugiram do Líbano Mais um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) chegou na manhã deste sábado no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, com 90 pessoas que fugiram dos ataques de Israel ao Líbano. Segundo a Agência Brasil faziam parte do grupo 14 crianças de colo, 22 crianças, três idosos, sete enfermos, uma mulher grávida e o restante entre homens e mulheres, incluindo alguns libaneses e uma paraguaia. Este é o primeiro vôo da FAB que veio de Damasco, capital da Síria. O avião fez escala para abastecimento na Argélia e em Recife. O grupo deixou o Líbano na sexta-feira às 10h30 pelo horário local. Segundo o Itamaraty, as pessoas não tinham condições de esperar outro vôo comercial porque havia doentes a bordo. Um exemplo deles eram Mohamed Abdouni e seu pai, de 79 anos, que tiveram que enfrentar uma longa jornada de fuga do Líbano. Mohamed relatou que fugiu de bombas israelenses inclusive durante o enterro de um parente. Na manhã de 18 de julho, Abdouni, um paulistano de 48 anos, filho de libaneses, viu três mísseis caírem sobre a fábrica de móveis do irmão de seu cunhado.