Chega à Tunísia navio com 90 líbios feridos a bordo Um grupo de 90 líbios feridos em zona de conflito foi retirado de seu país e levado para a vizinha Tunísia a bordo de um navio de bandeira do Qatar, informou neste domingo a agência tunisiana de notícias TAP. A embarcação atracou no porto de Sousse ontem à noite.