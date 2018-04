Chega ao fim velório do ex-presidente Néstor Kirchner O velório do ex-presidente da Argentina Néstor Kirchner, deputado e líder do Partido Justicialista (PJ), chegou ao fim nesta tarde. A presidente Cristina Kirchner encerrou a cerimônia de despedida do marido ao lado dos dois filhos do casal, parentes, amigos e funcionários públicos. O cortejo fúnebre de Kirchner saiu da Casa Rosada, sede do Executivo, onde foi velado, em direção à base aérea do aeroporto metropolitano. O corpo do ex-presidente será transportado em um avião para ser enterrado em Río Gallegos, capital da província de Santa Cruz, berço natal e político do ex-presidente.