Chega ao Paquistão corpo de homem executado pelos EUA Centenas de paquistaneses gritavam "morte aos Estados Unidos" num protesto realizado nesta segunda-feira no aeroporto de Quetta, onde foi desembarcado o corpo de um homem condenado à morte nos EUA pelo assassinato de dois agentes da CIA. Forças de segurança cercaram o pequeno aeroporto quando chegou o avião que transportava os restos mortais de Aimal Kasi, executado em 14 de novembro com uma injeção letal numa prisão de Virgínia. O Departamento de Estados dos EUA alertou que a execução de Kasi poderia gerar represálias no Paquistão. Quatro norte-americanos foram assassinados no Paquistão em 1997, após a condenação à morte de Kasi.