Chega ao Rio o corpo de Vieira de Mello O corpo do representante-especial do secretário-geral da ONU no Iraque, Sergio Vieira de Mello, já está no Rio, segundo apurou a GloboNews. O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) chegou à Base Aérea do Galeão às 8h28m (horário de Brasília). Familiares de Sérgio Vieira de Mello e o ministro das Relações Exteriores Celso Amorim estavam no local para receber o corpo do funcionário da ONU. Os dois filhos e a ex-mulher do representante da ONU também desembarcaram no Rio. A GloboNews também informa que o cortejo fúnebre já deixou a Base Aérea e está sendo acompanhado por sete carros da coordenadoria especial da Polícia Civil. Outros 36 carros de delegacias especiais estão fazendo a segurança durante o trajeto até o Palácio.