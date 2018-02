Chega ao Vaticano último cardeal com direito a voto

O cardeal vietnamita Jean-Baptiste Pham Minh Man chegou discretamente a Roma pela manhã e não conversou com jornalistas, mas já participou de uma reunião pré-conclave na tarde desta quinta-feira.

Ele era o último dos cardeais com direito a voto ainda esperado para o conclave. A chegada dele significa que os cardeais católicos podem finalmente estabelecer uma data para o início do conclave.

Ainda não se sabe, no entanto, se a data será escolhida hoje ou se os cardeais passarão mais algum tempo discutindo os rumos da Igreja e quais características precisaria ter o próximo papa para lidar com as questões mais prementes do Vaticano. As informações são da Associated Press.