Chega o primeiro vôo vindo de Nova York As modelos Luiza Brunet e Luma de Oliveira e o deputado federal Severino Cavalcanti estão entre os passageiros que desembarcaram há pouco no Rio de Janeiro, no primeiro vôo vindo de Nova York depois do atentado terrorista aos Estados Unidos. Os vôos combinados da Varig e United Air Line pousaram no Aeroporto Internacional Tom Jobim às 8h26m. "O aeroporto de Nova York está cheio de passageiros tentando embarcar, as pessoas estão desconsoladas e agressivas", disse Luiza Brunet, que desembarcou com a filha Yasmim. Segundo os comissários de bordo da Varig, nunca a segurança foi tão rígida. Eles informaram que todos os talheres usados no vôo foram de plástico, e as bagagens de mão foram cuidadosamente revistadas.