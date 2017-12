Chega último vôo trazendo brasileiros do Líbano Pousou às 5h20 da manhã desta quarta-feira, no Aeroporto Internacional de Guararapes, no Recife, último vôo trazendo brasileiros refugiados do Líbano. A aeronave da Varig veio de Adana, na Turquia, para onde os brasileiros haviam fugido e lá esperavam a hora de regressar para o Brasil. A escala foi para reabastecimento e manutenção técnica de 30 minutos. Os 260 passageiros seguem para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com pouso previsto para às 8h30 desta quarta-feira. Segundo o Itamaraty, mais de 2.800 pessoas já voltaram ao Brasil. Destas 2.305 voltaram nos vôos organizados pelo Itamaraty. Até o momento, apenas a TAM, a Gol e a BRA haviam participado das operações de resgate de brasileiros no Líbano. As três empresas já trouxeram ao Brasil 742 pessoas.