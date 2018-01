Chegada de tufão evacua cidade chinesa Cerca de 7.600 pessoas tiveram que deixar a cidade costeira de Ningbo, na província oriental chinesa de Zhejiang, depois do anuncio do tufão Ewiniar. Os moradores foram hospedados em escolas e abrigos temporários, enquanto mais de 8.000 navios retornaram ao porto, explicou o escritório provincial de controle de inundações. As operações de evacuação também estão sendo preparadas em outras cidades da província, como Taizhou, Zhoushan e Wenzhou, afirma a agência estatal de notícias "Xinhua". A tempestade tropical, que está a sudoeste de Dinghai, no Mar da China Oriental, se desloca em direção norte-noroeste a 10-15 km/h e arrasta ventos de até 162 km/h. O Ewiniar, que significa "deus das tempestades", se formou em 1 de julho no Oceano Pacífico, ao leste das Filipinas. Em maio, chegou à costa chinesa o primeiro tufão do ano, o Chanchu, que deixou 23 mortos e um milhão de evacuados, enquanto em junho chegou o Jelawat, que não deixou vítimas fatais, mas obrigou a interromper o tráfego marítimo e aéreo durante várias horas.