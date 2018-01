Onze morrem devido a tornados nos EUA

Garland, Texas - O número de mortes provocadas pelos tornados que varreram a área de Dallas na noite deste sábado, 26, no Texas, subiu de oito para 11 pessoas. Dezenas ficaram feridas.

A tempestade mortal foi a última de uma sucessão de acontecimentos climáticos incomuns no inverno em todo os EUA, que incluem uma forte nevasca e grandes enchentes neste domingo desde o norte do Texas, passando por partes do Estado de Missouri, até o leste do Estado de Arkansas.

O clima ruim, que começou durante o feriado de Natal, matou mais de 30 pessoas no Texas, Arkansas, Tennessee, Mississippi e Alabama.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A extensão total dos danos no Texas ainda não é conhecida. A tempestade levou telhados de casas, destroçou veículos, danificou igrejas, derrubou linhas de energia e árvores e causou estouro de linhas de gás natural. Cerca de 600 estruturas foram danificadas, sendo a maioria residências.

Do outro lado do Texas, uma forte nevasca é esperada entre este domingo e a próxima segunda, com a neve chegando a 32 centímetros, de acordo com a meteorologista do Serviço Nacional Meteorológico Brendon Rubin-Oster. "Será muito perigoso se qualquer pessoa ficar exposta a esta nevasca", disse Rubin-Oster. Fonte: Dow Jones Newswires.