Chegam a 12 os mortos por inundações no Vietnã A autoridades vietnamitas informaram nesta quinta-feira que as inundações que afetam a região central do Vietnã já provocaram 12 mortes e deixaram 7 mil casas alagadas. O desastre causou prejuízos de US$ 7,8 milhões, segundo os primeiros cálculos do Comitê Nacional de Inundações e Tempestades. A estimativa é de que 40 mil hectares de arrozais e milharais foram destruídos. Quatro pessoas morreram na província de Nghe An, 300 quilômetros ao sul de Hanói, segundo Nguyen The Luong, do comitê estatal. "Duas delas foram fulminadas por um raio e as outras duas se afogaram nas enchentes", explicou. Outras seis morreram afogadas na província de Binh Thuan, outra na província vizinha de Quang Tri. Mais um morreu numa inundação na província de Dak Lak. O Vietnã sofre inundações e desastres naturais todos os anos durante as monções, mas este ano a estação chuvosa foi antecipada devido a vários tufões e depressões tropicais que chegaram ao Mar da China Meridional, procedentes do Pacífico.