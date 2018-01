Chegam ao Líbano 200 soldados franceses para reforçar a Finul Um navio militar com 200 soldados franceses a bordo chegou neste sábado ao porto de Beirute para reforçar a Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Finul), informou a imprensa local. Segundo as fontes, os militares franceses vão se dirigir ao sul do Líbano para preparar a chegada do próximo contingente francês, de cerca de 900 homens. Paris se comprometeu a reforçar a Finul com 2 mil soldados. O navio francês Foudre, que transportou aos militares, também foi carregado de material militar e veículos, acrescentaram as fontes. Na sexta-feira, o governo francês explicou que o primeiro batalhão de 900 militares franceses, com carros de combate e outros equipamentos, chegará ao Líbano na próxima semana e estará operacional em meados de mês. O reforço da Finul no sul do Líbano foi previsto pela resolução 1701 da ONU, que pôs fim à guerra entre Israel e o Hezbollah. Forças navais francesas, italianas e gregas tomaram na sexta-feira o controle das águas territoriais libanesas depois de Israel levantar o cerco marítimo que mantinha sobre o Líbano desde 13 de julho.