Chegam dois vôos trazendo brasileiros do Líbano O Itamaraty confirmou nesta quinta-feira a chegada de mais um vôo da FAB em Recife às 6h, trazendo 150 brasileiros fugidos do Líbano. Segundo o chefe do Itamaraty em São Paulo, o embaixador Jadiel Ferreira de Oliveira, um outro grupo de 260 brasileiros chegou em Natal, em um vôo da empresa aérea TAM, deixando o total de brasileiros que foram repatriados nesta quinta em 410. Também segundo o Itamaraty, o governo brasileiro retirou da zona de conflito 1.134 cidadãos, outros 245 saíram por conta própria, deixando um total de 1.379 brasileiros retirados do Líbano. A TAM possui mais um vôo programado para a retirada de brasileiros, este para sábado e, ao contrário desta quinta-feira, os custos da próxima viagem serão divididos entre a TAM e a Gol. Família Para 42 libaneses, ter família no Brasil ou algum familiar com origem brasileira acabou os salvando da guerra. Ontem, no comboio de ônibus que chegou à cidade turca de Adana, o governo brasileiro autorizou que um grupo de libaneses também fosse transportado. O objetivo era o de garantir que famílias não fossem separadas por causa do conflito. Em vários casos, apenas a esposa, marido ou filhos tem a nacionalidade brasileira. "Não vamos separá-los", disse um diplomata. O governo, porém, teve de fazer gestões com a diplomacia turca para pedir que essas pessoas não fossem barradas na fronteira entre a Síria e a Turquia. Os libaneses normalmente precisam de visto para entrar em território turco. Mas a garantia dada pelo Brasil era de que todas estas pessoas se comprometeriam a não permanecer na Turquia e seguiriam nos vôos da FAB. Matéria atualizada às 12h08