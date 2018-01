"Chegamos a Bagdá e não sairemos de lá", diz coalizão Tanques e blindados americanos avançam rumo ao centro de Bagdá, depois de alcançarem o limite sul da cidade, informam oficiais dos EUA. Fontes confiáveis viram evidências de batalha no sul da cidade. Alegações americanas de que suas tropas já haviam chegado ao centro da capital do Iraque não puderam ser confirmadas de forma independente, segundo a BBC. Soldados da coalizão estão próximos ao centro de Bagdá e não têm intenções de retornar, disse neste sábado um porta-voz do Comando Central dos Estados Unidos, no Catar. ?Esta manhã (sábado), as forças da coalizão entraram na cidade de Bagdá e lá vão ficar?, afirmou o capitão Frank Thorp. ?Encontramos alguns focos de resistência, mas avançamos praticamente até o centro de Bagdá. As tropas encontraram alguma resistência das divisões da Guarda Republicana de Saddam Hussein, mas apoiados pelos fuzileiros navais, que avançaram pelo sudeste, rompemos a barreira defensiva montada pela Guarda Republicana?, salientou o capitão, que não divulgou o número de soldados desta ofensiva a capital iraquiana. O correspondente da BBC Andrew Gilligan lembra que as forças americanas têm uma história de anúncios prematuros de vitórias. Ele afirma que, pela primeira vez, é possível notar uma forte movimentação de tropas iraquianas dentro da cidade, com blindados e morteiros. Um correspondente da agência Reuters informa que tanques americanos uniram-se às tropas que ocupam o aeroporto internacional. Fontes militares dizem que a sede da Divisão Medina da Guarda Republicana do Iraque foi tomada. A Medina era uma das divisões encarregadas de defender Bagdá. A agência de notícias Associated Press informou que soldados norte-americanos tomaram o quartel-general da Guarda Republicana na cidade de Suayra, 50 km ao sudoeste de Bagdá. A cerca 5 km deste local, as tropas da coalizão encontraram armas, munições e tanques abandonados, ao que parecem deixados pelas tropas iraquianas. O canal de TV norte-americano Fox News mostrou imagens de tanques da coalizão em um das principais ruas de Bagdá e alguns iraquianos com panos brancos nas mãos. Veja o especial :