Chegou a árvore-de-Natal da Praça de São Pedro Uma árvore-de-Natal de 30 metros de altura foi colocada, hoje, na Praça de São Pedro, transportada de um vale alpino, onde o Papa João Paulo II passou muitas de suas férias. O pinheiro veio das florestas do Vale d?Aosta, perto da fronteira com a França, na sombra do Monte Branco. Suas luzes serão acesas durante uma cerimônia no dia 17. João Paulo começou a mandar colocar uma árvore na praça ? um tradição em sua Polônia nativa mas não na Itália ? junto com um presépio em tamanho natural, em 1982, quatro anos depois de Ter sido elevado ao papado. A cada ano, o pinheiro vem de um país diferente da Europa ou de regiões italianas.