Chelsea Clinton é fotografada aparentando embriaguez Chelsea Clinton, filha do ex-presidente dos EUA Bill Clinton, foi fotografada em Londres em aparente estado de embriaguez ao lado do namorado dela, Ian Klaus, e vários outros amigos. Segundo testemunhas, Chelsea, que está estudando Relações Internacionais na University College de Oxford, onde Bill Clinton estudou, entrou e saiu com o namorado e os colegas em vários pubs e clubs da área do Soho, no centro da capital londrina. Fotos de Chelsea aparentemente embriagada foram publicadas hoje por dois tablóides britânicos.