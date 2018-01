Chen pede início da recontagem dos votos em Taiwan O presidente de Taiwan, Chen Shui-bian, escreveu nesta terça-feira à Suprema Corte para exigir o início imediato da recontagem dos votos do pleito que terminou com uma contestada vitória eleitoral do líder taiuanês por estreita margem. Ao escrever a carta, Chen endossa os pedidos da oposição para que haja uma recontagem e acelera drasticamente o que poderia ser um extenso e complicado processo judicial para determinar quem venceu a votação de 20 de março. Ontem, advogados do candidato oposicionista Lien Chan ingressaram com uma moção na Suprema Corte para pedir a anulação dos resultados e o início da recontagem dos votos. Lien, que perdeu por apenas 30.000 votos, alega que a eleição foi manchada por irregularidades e por um misterioso atentado que deixou Chen levemente ferido na véspera da eleição. Mais de 300.000 votos foram considerados inválidos e Lien quer que esses sufrágios sejam examinados. Com a carta de Chen, os juízes taiuaneses podem agora contornar audiências para decidir se a recontagem se justifica e seguir direto para o processo de recontagem dos votos.