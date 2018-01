Cheney chega a Israel para negociar um cessar-fogo Israelenses e palestinos parecem se aproximar de um cessar-fogo que poderia levar à retirada das tropas de Israel das áreas controladas pelos palestinos. Com o objetivo de intensificar os esforços norte-americanos para mediar o conflito, o vice-presidente dos EUA, Dick Cheney, chegou em Israel. "A paz não é apenas possível, mas necessária," disse Cheney. Cheney, que está concluindo uma visita a 11 países do Oriente Médio, pediu que israelenses e palestinos se esforçassem mais para declararem um cessar-fogo que poderia resultar em paz. Oficiais do governo palestino disseram que, se as negociações correrem bem, Israel deverá retirar suas tropas dentro de um dia. Já os oficiais do governo de Israel disseram que a retirada é possível, mas os palestinos teriam de prometer evitar ataques de militantes contra israelenses. As informações são da Dow Jones.