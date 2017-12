Cheney diz que EUA estudam ´todas as opções´ sobre o Irã O vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, disse neste sábado em Sydney, depois de se reunir com o primeiro-ministro australiano, John Howard, que "todas as opções estão em estudo" no que diz respeito ao Irã. "Eu tenho dito, e o presidente George Bush também, que todas as opções estão ainda sobre a mesa. Ainda estamos debatendo qual será o próximo passo", afirmou Cheney. Os EUA, acrescentou, "estão profundamente preocupados" com as atividades do Irã, que ele vê "como uma nação agressiva no Oriente Médio, e um promotor do Hezbollah". "Parece que estão tentando desenvolver armas nucleares. Seria um grave erro se uma nação como o Irã se transformasse em potência nuclear", opinou, acrescentando que os dirigentes iranianos "fizeram declarações um tanto caluniosas". O primeiro-ministro australiano, John Howard, disse que se o Irã se vincular a um fracasso da coalizão no Iraque o resultado será "um cenário de pesadelo". "Não acho que seja possível separar as duas coisas. Se houvesse uma retirada significativa da coalizão, o Irã se beneficiaria enormemente. Para muitos países no Oriente Médio, não só Israel, seria um cenário de pesadelo", opinou Howard. Durante sua visita oficial de dois dias à Austrália, que termina neste sábado, o vice-presidente americano agradeceu repetidamente o apoio australiano no Iraque. A Austrália, que enviou tropas ao Iraque desde o princípio da invasão americana, em março de 2003, esta semana se comprometeu a enviar de 50 a 70 instrutores e a manter seus 900 soldados no país.