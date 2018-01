Cheney diz que EUA farão reconstrução e novo governo O papel principal na reconstrução do Iraque e na criação de um novo governo ?deverá estar no governo dos Estados Unidos?, disse o vice-presidente dos EUA, Dick Cheney, em reunião com diretores de jornais de Nova Orleans. ?Não acreditamos que a ONU venha a ter um papel tão central. Será importante, mas o papel central caberá à coalizão?, afirmou. Para Cheney, as Nações Unidas e os países que se opuseram à guerra, como a França, poderão participar dos esforços humanitários. O vice de George W. Bush lembrou que, no Afeganistão, o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, enviou um representante para assessorar na formação de um novo governo. ?Talvez seja oportuno fazer o mesmo no Iraque?, disse Cheney. Ontem, ao final da cúpula que manteve com o premier britânico Tony Blair em Belfast, na Irlanda, o presidente Bush se disse favorável a dar à ONU ?um papel vital? no pós-guerra. Veja o especial :