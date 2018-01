Cheney diz que novo ataque "é quase certo" O vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, afirmou hoje para a rede de TV norte-americana Fox que um possível ataque da Al-Qaeda "é quase uma certeza", e que os norte-americanos devem permanecer em estado de alerta. Cheney também admitiu que não se sabe com precisão quando os ataques aconteceriam e quais seriam os objetivos. "Pode ocorrer amanhã, na próxima semana ou no próximo ano, mas eles continuarão tentando e nós devemos estar preparados", ressaltou o vice-presidente. "Não é mais uma questão se vai haver um atentado, mas quando". Cheney também reforçou a posição da assessora de Segurança Nacional, Condoleezza Rice, contra as acusações de que o governo Bush falhou ao não tomar as medidas necessárias para evitar os ataques de 11 de setembro. Tanto a assessora quanto Cheney querem investigações sobre as possíveis falhas do serviço secreto norte-americano na prevenção dos atentados, mas ambos ressaltam a proteção aos serviços de informações confidenciais. "Queremos uma investigação, queremos saber o que ocorreu, mas é essencial que se proteja a nossa capacidade de lidar com a segurança", atestou Cheney. A pressão sobre o governo Bush aumentou depois da divulgação de uma entrevista de um dos líderes da rede teorrista Al-Qaeda, publicada no sábado pelo jornal árabe com sede em Londres, Asharq al-Awsat. Além de assumir o atentado do mês passado numa sinagoga em Djerba, no litoral da Tunísia, quando 19 pessoas, entre elas 14 alemães, morreram e várias ficaram feridas, Abdel Azeem al-Muhajir afirmou que a Al-Qaeda vai dar aos americanos "uma pancada mais dolorosa do que o ataque na Tunísia". E isso acontecerá brevemente. "Notícias nos próximos dias vão mostrar a continuidade e a firmeza desse grupo", alertou Azeem. O jornal árabe informou que o líder estaria em algum lugar nas montanhas do Paquistão. Apesar das justificativas do vice-presidente, o governo americano continua sendo alvo de críticas sobre sua atuação nos atentados de 11 de setembro. O jornal inglês The Sunday Times publicou hoje o depoimento de um suposto terrorista da rede de Bin Laden à polícia das Filipinas em 1995, no qual um relatório da CIA teria se baseado. Abdul Hakim Murad, um paquistanês nascido no Kuwait, revelou que pretendia seqüestrar um avião comercial nos EUA, tomar o cockpit e se atirar contra o quartel-general da CIA, segundo informou o jornal. Murad, que confessou estar envolvido com o terrorista Ramzi Ahmed Yousef, condenado à prisão perpétua pelo atentado contra o World Trade Center em 1993, também declarou que havia a possibilidade de ataques suicidas e a "necessidade" de pessoas morrerem como mártires. Além desse depoimento, há relatórios indicando um alerta dado por um agente do FBI no Arizona, que informava seus superiores em julho do ano passado sobre um ´esforço coordenado´ de Bin Laden para treinar estudantes em escolas de vôo nos Estados Unidos. Esse relatório teria se perdido em arquivos do órgão de segurança, e nunca chegou à CIA ou a Casa Branca. Alguns congressistas defenderam a criação de uma comissão independente para investigar a atuação do governo norte-americano na época dos atentados. Cheney é contra uma comissão independente porque envolveria muitos oficiais ligados à luta contra o terrorismo e também revelaria informações confidenciais.